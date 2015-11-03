Notizie Franco Ligas Fiorentina

Ligas: "A Firenze si è visto calcio solo con Montella e Sousa. Ieri finalmente Fiorentina organizzata"
17 dicembre 2020 11:55
Ligas: "In ritiro doveva andarci anche il presidente Commisso"
15 dicembre 2020 14:53
Ligas: "Rocco Commisso è il classico uomo solo al comando"
05 novembre 2020 14:09
Ligas: "La fuga di Della Valle ha obbligato Rocco a cedere molti giocatori"
14 luglio 2020 16:00
Ligas: "Della Valle non ha mai pensato di costruire realmente la Cittadella dello Sport"
19 giugno 2020 19:28
Esclusiva Ligas: “Iachini deve insegnare anche ad attaccare, Chiesa e Vlahovic possono fare male al Milan”
19 febbraio 2020 11:07
Esclusiva Ligas: "Montella uomo fragile, Chiesa deve dare il massimo finchè rimane, difendo Badelj"
05 dicembre 2019 17:17
Ligas: "Non mi piacciono i presidenti che promettono, fanno accordi anticipati e cadono dal melo..."
20 giugno 2019 17:29
Ligas: "Non riesco a capire perché lo scemo del villaggio sia riuscito a spendere solo 135 milioni tenendosi in scuderia i vari..."
10 giugno 2019 17:00
Lettera di Ligas contro Della Valle: "Ricorda quando nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport licenziò Prandelli?"
11 maggio 2019 13:47
Ligas: "Montella è nervoso e irascibile. Il progetto di Corvino non era un progetto tecnico ma solo economico a favore della proprietà"
30 aprile 2019 13:35
Esclusiva Ligas: “Chiesa deve pensare in grande, Veretout regista è l’optimum per Pioli, sugli acquisti….”
11 settembre 2018 18:43
Esclusiva Ligas: "Ultimi 3 mesi della stagione da 8 in pagella, Veretout il migliore dei nuovi"
27 maggio 2018 15:32
Esclusiva Ligas: "Se a Pioli stanno bene questi giocatori, domani deve ottenere un bel risultato"
04 gennaio 2018 21:49
Esclusiva Ligas: "Non son riusciti a risolvere i problemi della squadra in estate, figuriamoci se lo faranno a Gennaio"
23 novembre 2017 20:38
Franco Ligas: "Vi racconto qualcosa sulla crescita di Federico Chiesa. In Italia è difficile costruire uno stadio"
26 ottobre 2017 20:52
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