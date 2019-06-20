Ligas: "Non mi piacciono i presidenti che promettono, fanno accordi anticipati e cadono dal melo..."

Il giornalista Franco Ligas ha commentato sui social il legame tra la tifoseria e nuova proprietà: "Mi piacciono i tifosi che rinnovano gli abbonamenti a scatola chiusa e mi piacciono anche quelli che...

A cura di Redazione Labaroviola 20 giugno 2019 17:29

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