Notizie Ligas Fiorentina Fiorentina

Ligas: "In ritiro doveva andarci anche il presidente Commisso"
15 dicembre 2020 14:53
Ligas: "La fuga di Della Valle ha obbligato Rocco a cedere molti giocatori"
14 luglio 2020 16:00
Ligas: "Della Valle non ha mai pensato di costruire realmente la Cittadella dello Sport"
19 giugno 2020 19:28
Esclusiva Ligas: “Iachini deve insegnare anche ad attaccare, Chiesa e Vlahovic possono fare male al Milan”
19 febbraio 2020 11:07
Ligas: "Non mi piacciono i presidenti che promettono, fanno accordi anticipati e cadono dal melo..."
20 giugno 2019 17:29
Ligas: "Non riesco a capire perché lo scemo del villaggio sia riuscito a spendere solo 135 milioni tenendosi in scuderia i vari..."
10 giugno 2019 17:00
Esclusiva Ligas: “Chiesa deve pensare in grande, Veretout regista è l’optimum per Pioli, sugli acquisti….”
11 settembre 2018 18:43
Esclusiva Ligas: "Ultimi 3 mesi della stagione da 8 in pagella, Veretout il migliore dei nuovi"
27 maggio 2018 15:32
Esclusiva Ligas: "Se a Pioli stanno bene questi giocatori, domani deve ottenere un bel risultato"
04 gennaio 2018 21:49
Esclusiva Ligas: "Non son riusciti a risolvere i problemi della squadra in estate, figuriamoci se lo faranno a Gennaio"
23 novembre 2017 20:38
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