Notizie Ligas Fiorentina Fiorentina

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Ligas: "In ritiro doveva andarci anche il presidente Commisso"

15 dicembre 2020 14:53

Ligas: "La fuga di Della Valle ha obbligato Rocco a cedere molti giocatori"

14 luglio 2020 16:00

Ligas: "Della Valle non ha mai pensato di costruire realmente la Cittadella dello Sport"

19 giugno 2020 19:28

Esclusiva Ligas: “Iachini deve insegnare anche ad attaccare, Chiesa e Vlahovic possono fare male al Milan”

19 febbraio 2020 11:07

Ligas: "Non mi piacciono i presidenti che promettono, fanno accordi anticipati e cadono dal melo..."

20 giugno 2019 17:29

Ligas: "Non riesco a capire perché lo scemo del villaggio sia riuscito a spendere solo 135 milioni tenendosi in scuderia i vari..."

10 giugno 2019 17:00

Esclusiva Ligas: “Chiesa deve pensare in grande, Veretout regista è l’optimum per Pioli, sugli acquisti….”

11 settembre 2018 18:43

Esclusiva Ligas: "Ultimi 3 mesi della stagione da 8 in pagella, Veretout il migliore dei nuovi"

27 maggio 2018 15:32

Esclusiva Ligas: "Se a Pioli stanno bene questi giocatori, domani deve ottenere un bel risultato"

04 gennaio 2018 21:49

Esclusiva Ligas: "Non son riusciti a risolvere i problemi della squadra in estate, figuriamoci se lo faranno a Gennaio"

23 novembre 2017 20:38

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