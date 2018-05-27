Esclusiva Ligas: "Ultimi 3 mesi della stagione da 8 in pagella, Veretout il migliore dei nuovi"

Intervista esclusiva a Franco Ligas.

Oggi Labaro Viola ha sentito in esclusiva il noto giornalista, ex Mediaset, Franco Ligas, per parlare della stagione della Fiorentina. Ecco cosa ci ha detto.

Franco che voto dai alla stagione della Fiorentina e perchè?

I voti sono 2: 3 mesi da 8, ma il resto da 6. Troppe pause ed un gioco offensivo inesistente, nonostante Chiesa ed i miglioramenti di Simeone.

Quale giocatore della rosa ti ha maggiormente colpito e perchè?

Dei nuovi Veretout, per grinta e lucidità.

Qual è stata secondo te la partita più bella della stagione della Viola?

La partita più bella è stata quella di Roma: ottenere il massimo con il minimo sforzo, secondo il calcio di Pioli.

La Fiorentina riuscirà a resistere in questo mercato alle sirene su Chiesa?

Non deve resistere perché il gioco di Pioli non è in grado di far crescere il ragazzo.

La Fiorentina secondo te meriterebbe l'Europa League al posto di un Milan strozzato dai debiti?

La Fiorentina, intesa come Società, non è interessata all'Europa League. Per questo non se la merita: sono curioso di sapere con quale rosa affronterebbe i preliminari perchè, ricordiamocelo, subentrerebbe al posto dell'Atalanta e non del Milan.

A 22 anni segnare 14 goal senza neanche un rigore significa che Simeone ha davvero un grande futuro davanti a sè?

Se questa è la misura per giudicarlo, allora il suo futuro sarà ancora più grande. Ha fallito tante facili occasioni da rete nel corso del Campionato, per questo ad esempio mi sembra che Cutrone abbia fatto meglio. Comunque Simeone ha tutto per ottenere risultati importanti nella sua carriera.

Pensi che un allenatore aziendalista come Pioli possa restare per molti anni a Firenze?

Pioli può restare a lungo a Firenze, purché non chieda troppo alla Società. Al tempo stesso non lo considero un allenatore in grado di aggiungere qualcosa al valore della squadra. È da 8/9 posto finale.

Giancarlo Sali