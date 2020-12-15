Ligas: "In ritiro doveva andarci anche il presidente Commisso"

Ligas ha parlato anche di alcuni giocatori viola.

Il giornalistaha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale di Facebook e si è espresso sul brutto periodo che sta vivendo la Fiorentina in campionato con solamente 9 punti in classifica.

Ecco cosa ha scritto: “Il mio diario di bordo”...classifica alla mano Prandelli fa il pompiere contro quelli che “sognano” la Fiorentina in serie B, da non confondere con il piano B di Conte. Basterebbero i giocatori da “snellire”, nella sua rosa nerazzurra, per avere una Viola più competitiva di questa vista ieri e l’altro ieri.

Commisso ha punito la squadra mandandola in ritiro fino a mercoledì sera e ha fatto bene. È la storia del presidente che, nel sentirgli franare la strada sotto i piedi, si aggrappa alla liana offertagli da Prandelli. In questa tre giorni mi auguro di sentire, anche da Cagliari, le urla del tecnico contro chi batte la fiacca e non ha capito che i contratti, ben ricompensati, vanno onorati.

In ritiro doveva andarci anche il proprietario perché, anch’esso, non ha onorato l’impegno preso con quei tifosi che l’avevano eletto, mi ci metto anche io, il liberatore dalla gestione a perdere competitività dei Della Valle.

Prandelli sembra si sia sfogato negli spogliatoi visto il cipiglio dimostrato davanti alle telecamere di Sky. Vista la mala parata anche lo studio milanese ha glissato con un certo imbarazzo.

Se vuole vincere la partita finale deve continuare così.

Due annotazioni a margine: il Vlahovic di oggi non è la punta che fa salire la squadra perché non difende un pallone e di testa non ne prende uno. Riganò dove sei?

Milenkovic è disarmante per la sua mancanza di concentrazione ma Biraghi lo è di più, un esterno che non punta mai il suo avversario serve a poco.

Castrovilli dov’è? Rocco, se ci sei sempre, pensaci tu.

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