Esclusiva Ligas: “Chiesa deve pensare in grande, Veretout regista è l’optimum per Pioli, sugli acquisti….”

La nostra intervista esclusiva a Franco Ligas.

Oggi Labaro Viola ha sentito in esclusiva il celebre giornalista sportivo Franco Ligas, colonna di Mediaset per decenni, con cui abbiamo parlato di alcuni degli argomenti che ruotano intorno al Mondo Fiorentina. Cominciamo subito.

Secondo te, Franco, per quale piazzamento può lottare la Fiorentina?

7’-9’ posto, in tal senso incidono le prestazioni delle altre con rose simili come competitività e gli eventuali infortuni. Deprecabili, ma possibili in un campionato così lungo.

Come vedi l'idea di babbo Enrico di tenere Chiesa a Firenze quest'anno ed anche il prossimo se sarà Europa?

E’ una risposta in linea con il progetto viola. Federico Chiesa non é il giocatore su quale contare per i prossimi anni: obbligarlo a restare qui sarebbe una punizione perché lui deve pensare in grande. Nel suo piccolo pensa che anche il procuratore di Biraghi afferma che il suo assistito si trova bene, ma che il futuro è da scrivere. Certo tra i due calciatori ci sono diverse categorie di differenza.

Veretout regista può essere la soluzione giusta per il dopo Badelj?

A Pioli i registi tradizionali non piacciono e lo già ha dimostrato. Per cui Veretout può essere il meglio di tutti gli altri. Tanto il gioco offensivo per quanto riguarda l’allenatore viola è una pura utopia.

Quale acquisto della Fiorentina di quest'anno ti intriga di più?

Siccome la domanda è precisa perché mi parli di acquisti e non di prestiti, posso ricordarti che i migliori acquisti sono i giocatori più importanti della rosa della scorsa stagione rimasti a Firenze.

Giancarlo Sali