Ligas: "Rocco Commisso è il classico uomo solo al comando"

Ligas ha analizzato i problemi della squadra viola.

Commisso Iachini

Il giornalista Franco Ligas ha scritto sul suo profilo di Facebook della situazione in casa della Fiorentina e del presidente Commisso.

Queste le sue dichiarazioni: "Di errori il buon Commisso ne ha già fatti, ne fa e altri sono all’orizzonte se non cambia la strategia calcistica. È il classico uomo solo al comando perché ha paura del nostro calcio e non si fida delle persone che lo circondano. Tutti ministri senza portafoglio e senza il diritto ad avere idee, presumo interessanti. Dov’è andato a finire l’italoamericano che, con il suo piglio guascone e travolgente, aveva rigenerato una tifoseria depressa? Ma non tutto è perduto purché non faccia autolesionismo puro. Il calcio praticato non è il suo mestiere e ne faccia ammenda, per guarire la Fiorentina, si affidi ad uno bravo. Quel giorno ritornerà ad essere l’idolo dei tifosi Viola".

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