Durissima contestazione in corso al Franchi! Cori e striscioni contro DV e Corvino.

Contestazione in corso al Franchi da parte del gruppo organizzato unonoveduesei nei confronti della società. Sono circa 200 i tifosi presenti alla protesta, le cui ragioni sono ben note. Due striscion...

Contestazione in corso al Franchi da parte del gruppo organizzato unonoveduesei nei confronti della società. Sono circa 200 i tifosi presenti alla protesta, le cui ragioni sono ben note. Due striscioni sono stati appesi sulle recinzioni dello stadio, così recitanti: "Bugie, vie legali e falsità... Ci fa schifo questa società!!! Ora querelateci tutti!!!" e in seguito "Grandi uomini parlano, piccoli uomini querelano... Andatevene!". La contestazione prosegue con cori contro i massimi esponenti della società...