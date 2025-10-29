Disastro Fiorentina anche a San Siro, i tifosi viola cantano imbufaliti: "Ci siamo solo per la maglia"
Inizia la contestazione dei tifosi fiorentini durante la partita tra Inter e Fiorentina: i viola cantano cori anche contro Pradè.
A cura di Redazione Labaroviola
29 ottobre 2025 22:33
Dopo il secondo gol subito dalla Fiorentina a San Siro i tifosi viola dimostrano la loro frustrazione intonando cori di contestazione verso la squadra. Dal settore ospiti di San Siro si è alzato il grido "Ci siamo solo per la maglia!". Contestato anche il direttore sportivo Daniele Pradè.