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Disastro Fiorentina anche a San Siro, i tifosi viola cantano imbufaliti: "Ci siamo solo per la maglia"

Inizia la contestazione dei tifosi fiorentini durante la partita tra Inter e Fiorentina: i viola cantano cori anche contro Pradè.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2025 22:33
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Dopo il secondo gol subito dalla Fiorentina a San Siro i tifosi viola dimostrano la loro frustrazione intonando cori di contestazione verso la squadra. Dal settore ospiti di San Siro si è alzato il grido "Ci siamo solo per la maglia!". Contestato anche il direttore sportivo Daniele Pradè.

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