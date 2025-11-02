“Cercasi Società… ACF Fiorentina”: lo striscione della Fiesole dopo l’ennesimo tracollo

La pazienza dei tifosi è finita. Nelle ore successive alla sesta sconfitta in dieci giornate, maturata al Franchi contro il Lecce, è apparso sotto un ponte di Firenze un nuovo striscione firmato “Curva Fiesole 1926” con la scritta: “Cercasi Società… ACF Fiorentina”.

Un messaggio chiaro e diretto, rivolto alla proprietà di Rocco Commisso e alla dirigenza viola, accusate di assenza e silenzio in uno dei momenti più bui della storia recente del club. Il gesto arriva al termine del peggior avvio di campionato della Fiorentina, con appena 4 punti in 10 giornate e un ambiente ormai esplosivo dentro e fuori lo stadio.