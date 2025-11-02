2 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:53

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
“Cercasi Società… ACF Fiorentina”: lo striscione della Fiesole dopo l’ennesimo tracollo

News

“Cercasi Società… ACF Fiorentina”: lo striscione della Fiesole dopo l’ennesimo tracollo

Redazione

2 Novembre · 19:37

Aggiornamento: 2 Novembre 2025 · 19:37

TAG:

CommissocontestazioneCurva FiesoleFiorentinaLecce

Condividi:

di

I tifosi viola manifestano ancora la propria insoddisfazione verso una dirigenza assente dopo il peggior avvio di sempre in Serie A

La pazienza dei tifosi è finita. Nelle ore successive alla sesta sconfitta in dieci giornate, maturata al Franchi contro il Lecce, è apparso sotto un ponte di Firenze un nuovo striscione firmato “Curva Fiesole 1926” con la scritta: Cercasi Società… ACF Fiorentina.

Un messaggio chiaro e diretto, rivolto alla proprietà di Rocco Commisso e alla dirigenza viola, accusate di assenza e silenzio in uno dei momenti più bui della storia recente del club. Il gesto arriva al termine del peggior avvio di campionato della Fiorentina, con appena 4 punti in 10 giornate e un ambiente ormai esplosivo dentro e fuori lo stadio.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio