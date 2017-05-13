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Curva Fiesole: "Salutate la minoranza" e "Della Valle vattene" i cori gettonati. Ma il resto dello stadio...

Tifo viola ancora spezzato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 maggio 2017 18:44
Curva Fiesole: "Salutate la minoranza" e "Della Valle vattene" i cori gettonati. Ma il resto dello stadio... - Coreografia per lo Sporting Lisbona
Coreografia per lo Sporting Lisbona
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Curva Fiesole
Contestazione
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Nel corso del primo tempo contro la Lazio la Curva Fiesole ne ha avute veramente per tutti: "Della Valle vattene oh eh oh", "Salutate la minoranza", "Per vincere bisogna correre", "Ci avete rotto il *****" ed altri cori di contestazione.

Il resto dello stadio però ha fischiato durante i cori contro la proprietà. Come al solito il tifo viola è spezzato: chi contesta, chi fischia i contestatori. Un clima che senz'altro durerà per tutta la gara...

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