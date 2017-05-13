Curva Fiesole: "Salutate la minoranza" e "Della Valle vattene" i cori gettonati. Ma il resto dello stadio...
Tifo viola ancora spezzato...
A cura di Redazione Labaroviola
13 maggio 2017 18:44
Nel corso del primo tempo contro la Lazio la Curva Fiesole ne ha avute veramente per tutti: "Della Valle vattene oh eh oh", "Salutate la minoranza", "Per vincere bisogna correre", "Ci avete rotto il *****" ed altri cori di contestazione.
Il resto dello stadio però ha fischiato durante i cori contro la proprietà. Come al solito il tifo viola è spezzato: chi contesta, chi fischia i contestatori. Un clima che senz'altro durerà per tutta la gara...