Curva Fiesole: "Salutate la minoranza" e "Della Valle vattene" i cori gettonati. Ma il resto dello stadio...

Tifo viola ancora spezzato...

Nel corso del primo tempo contro la Lazio la Curva Fiesole ne ha avute veramente per tutti: "Della Valle vattene oh eh oh", "Salutate la minoranza", "Per vincere bisogna correre", "Ci avete rotto il *****" ed altri cori di contestazione.

Il resto dello stadio però ha fischiato durante i cori contro la proprietà. Come al solito il tifo viola è spezzato: chi contesta, chi fischia i contestatori. Un clima che senz'altro durerà per tutta la gara...