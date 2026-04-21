Labaro Viola

Sentite Sticchi Damiani: "Il Lecce meritava di vincere, la Fiorentina ha fatto poco per pareggiare la partita"

Il presidente dei salentini ha commentato il match di ieri pareggiato coi viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 aprile 2026 14:22
Sentite Sticchi Damiani: "Il Lecce meritava di vincere, la Fiorentina ha fatto poco per pareggiare la partita" -
News
Lecce Fiorentina
Sticchi Damiani
Condividi

A PianetaLecce il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato di Fiorentina dopo la gara di ieri: "Non meritavamo lo svantaggio nel primo tempo e nemmeno solo di pareggiare a fine gara perché nel secondo tempo abbiamo dominato e abbiamo messo in difficoltà la Fiorentina che ha fatto poco o nulla. Siamo stati lucidi e abbiamo attaccato in modo arrembante, la squadra mi è piaciuta."

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok