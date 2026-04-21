Sentite Sticchi Damiani: "Il Lecce meritava di vincere, la Fiorentina ha fatto poco per pareggiare la partita"

Il presidente dei salentini ha commentato il match di ieri pareggiato coi viola

A PianetaLecce il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato di Fiorentina dopo la gara di ieri: "Non meritavamo lo svantaggio nel primo tempo e nemmeno solo di pareggiare a fine gara perché nel secondo tempo abbiamo dominato e abbiamo messo in difficoltà la Fiorentina che ha fatto poco o nulla. Siamo stati lucidi e abbiamo attaccato in modo arrembante, la squadra mi è piaciuta."