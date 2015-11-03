Notizie Sticchi Damiani Fiorentina

Sentite Sticchi Damiani: "Il Lecce meritava di vincere, la Fiorentina ha fatto poco per pareggiare la partita"
21 aprile 2026 14:22
Sticchi Damiani: “Grande vittoria di carattere contro l’Udinese. Con il Cagliari non dobbiamo rilassarci”
09 febbraio 2026 20:27
Sticchi Damiani risponde a Cardinale: “Non tiene conto del calcio in Italia e delle province”
16 novembre 2025 16:32
Sticchi Damiani: "Classifica ingannevole, la Viola ha una squadra di grande qualità e spessore tecnico"
05 novembre 2025 15:59
Sticchi Damiani: "Lo scorso anno non abbiamo perso contro la Fiorentina solo grazie agli episodi"
19 ottobre 2024 12:35
Sticchi Damiani ancora furioso col VAR: "Sta generando nuovi tipi di falli. Arrivati a vivisezionare tutto"
16 novembre 2023 17:15
Presidente Lecce: "Da oggi in poi cercheremo un contatto in ogni gol che subiremo. Che ingiustizia"
11 novembre 2023 17:50
Il Lecce affonda, Sticchi Damiani come Commisso: "Paghiamo gli stipendi, altri hanno debiti"
16 aprile 2023 22:06
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