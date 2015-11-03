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Notizie Sticchi Damiani Fiorentina

Sentite Sticchi Damiani: "Il Lecce meritava di vincere, la Fiorentina ha fatto poco per pareggiare la partita"

21 aprile 2026 14:22

Sticchi Damiani: “Grande vittoria di carattere contro l’Udinese. Con il Cagliari non dobbiamo rilassarci”

09 febbraio 2026 20:27

Sticchi Damiani risponde a Cardinale: “Non tiene conto del calcio in Italia e delle province”

16 novembre 2025 16:32

Sticchi Damiani: "Classifica ingannevole, la Viola ha una squadra di grande qualità e spessore tecnico"

05 novembre 2025 15:59

Sticchi Damiani: "Lo scorso anno non abbiamo perso contro la Fiorentina solo grazie agli episodi"

19 ottobre 2024 12:35

Sticchi Damiani ancora furioso col VAR: "Sta generando nuovi tipi di falli. Arrivati a vivisezionare tutto"

16 novembre 2023 17:15

Presidente Lecce: "Da oggi in poi cercheremo un contatto in ogni gol che subiremo. Che ingiustizia"

11 novembre 2023 17:50

Il Lecce affonda, Sticchi Damiani come Commisso: "Paghiamo gli stipendi, altri hanno debiti"

16 aprile 2023 22:06

Presidente Lecce: "Merito di Maleh dalla Fiorentina è stato di Corvino, veloce a battere la concorrenza"

05 gennaio 2023 14:47

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