Sticchi Damiani: "Lo scorso anno non abbiamo perso contro la Fiorentina solo grazie agli episodi"

Il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha parlato alla vigilia della partita contro la Fiorentina, queste le sue parole al Quotidiano Di PugliaPresidente Sticchi Damiani, qual è il significato del ri...

Il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha parlato alla vigilia della partita contro la Fiorentina, queste le sue parole al Quotidiano Di Puglia

Presidente Sticchi Damiani, qual è il significato del rinnovo dei contratti di due gioielli del Lecce, Dorgu fino al 2029 e Berisha fino al 2028?

«È un messaggio chiaro che il club ha voluto dare circa il proprio modo di operare. I nostri giovani talenti vengono blindati e gratificati secondo un graduale processo di crescita. Un timing perfetto da parte di Pantaleo Corvino che è stato bravo a chiudere due rinnovi per nulla scontati. Spero che i ragazzi ricambino la fiducia con prestazioni sempre crescenti».

Dopo la sosta per le Nazionali riprende il campionato di Serie A: come sta il Lecce?

«Il Lecce sta bene, si è allenato duramente in questi giorni e sta progressivamente recuperando gli infortunati, anche quelli di lunga degenza».

In questi giorni ha parlato con il tecnico Gotti e con la squadra: qual è l'umore del gruppo?

«Impegni professionali mi hanno portato a stare sempre fuori sede, non vedo l’ora di rivedere i ragazzi domani sera (oggi, ndr) in ritiro. Sono sempre in contatto con Corvino e Trinchera che mi aggiornano sulla quotidianità. Mi parlano di un gruppo che lavora molto seriamente e di un mister che sta curando con scrupolo ogni aspetto fisico e tattico, ovviamente insieme al suo staff».

Il Lecce ha circa 10 Nazionali, sicuramente motivo d'orgoglio per il club. Crede però che alla lunga possa diventare un problema per l'allenatore che per circa dieci giorni al mese è costretto a rinunciare a tanti calciatori?

«Tantissimo orgoglio, si tratta di numeri impensabili pochi anni fa, tra prima squadra e primavera registriamo un vero esodo verso le rispettive nazionali durante le soste. Inevitabilmente un prezzo si paga, tra viaggi lunghi e partite ravvicinate in pochi giorni, prezzo che si spera di recuperare in termini di carica ed entusiasmo che questi ragazzi portano nel gruppo dopo le rispettive esperienze internazionali».

Che partita si aspetta domenica?

«Vorrei vedere una squadra carica, motivata, ma allo tempo serena, non serve in questi frangenti la frenesia o la voglia di strafare. Per me abbiamo una buona squadra, competitiva in tutti reparti ed un allenatore competente ed al contempo in grado di svolgere analisi approfondite. Inoltre l’esperienza e la lucidità di Corvino e Trinchera sono preziose soprattutto in questi frangenti. Ho tanta fiducia in questo gruppo di lavoro e mi piace ribadirlo con convinzione sopratutto quando qualche risultato gira storto».

Nella passata stagione, proprio contro la Fiorentina, il Lecce ha conquistato una vittoria in casa e un pareggio in trasferta...

«Due partite molto belle che avremmo potuto però anche perdere nettamente, in serie A gli episodi rappresentano una componente notevole».

Presidente, vuole rivolgere un pensiero alle famiglie dei tre ultra del Foggia morti tragicamente lunedì scorso?

«Alle famiglie non posso che mandare un abbraccio profondo, questa vicenda ha toccato a tutti. Ai nostri ragazzi, ai nostri calciatori un invito a meditare seriamente sui sacrifici e sui pericoli che i tifosi corrono pur di essere accanto a loro in trasferta. Noi viaggiamo comodamente e rapidamente mentre il tifoso si sottopone a fatiche enormi e talvolta a gravi rischi, questo è un passaggio che noi dirigenti ed i calciatori non dobbiamo mai trascurare e che ci deve guidare in ogni nostra azione al fine di non essere superficiali in tutto ciò che facciamo».

Presidente, qual è la situazione sui lavori al Via del Mare?

«I 36 milioni sono certi, la società ha fatto più del massimo per ottenere questo finanziamento. Adesso è tutto nelle mani del commissario e delle istituzioni, se posso dare un consiglio, in questa fase è più opportuno comunicare ai tifosi solo le cose certe e non anche le ipotesi, altrimenti si corre il rischio di destabilizzare».

LE PAROLE DI DODO AI MEDIA BRASILIANI

https://www.labaroviola.com/dodo-sto-molto-bene-lobiettivo-e-vincere-un-trofeo-con-la-fiorentina-e-giocare-nella-selecao/273056/