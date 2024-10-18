Dodo: "Sto molto bene, l'obiettivo è vincere un trofeo con la Fiorentina e giocare nella Seleção"

Il terzino viola dopo un grande inizio di stagione non nasconde il sogno di vestire la maglia della Nazionale brasiliana

Il brasiliano Dodô sta vivendo il miglior inizio di stagione della sua carriera. Al terzo anno alla Fiorentina e con una preparazione fisica ideale, il giocatore è diventato uno dei leader, sotto diversi aspetti, della squadra italiana. Consapevole del momento, il terzino destro non nasconde il sogno di vestire la maglia della Nazionale brasiliana e conta di vincere un titolo con la Viola a fine stagione, dopo aver perso due finali di Conference League.

Secondo i dati diffusi da Wyscout, uno strumento di analisi delle prestazioni, all'inizio della stagione Dodô era tra i palleggiatori più efficienti d'Europa, nonostante fosse un difensore. Inoltre, secondo Sofascore, è il più preciso nei passaggi e uno dei leader nelle azioni offensive. Il terzino valuta il suo momento e spiega i fattori dietro queste prestazioni:

"Abbiamo fatto un precampionato di altissimo livello, che mi ha permesso di raggiungere questo momento fisico e tecnico. Mi sento molto fiducioso, anche per l'affetto e il morale che ricevo internamente. Essere uno dei capitani della squadra, con responsabilità e libertà in campo, mi dà ancora più forza per poter evolvere e crescere sia individualmente che per aiutare la squadra. Dopo due frustrazioni in Conference League, è giunto il momento di vincere il trofeo.

A 25 anni e con otto stagioni nel calcio europeo, Dodô mantiene vivo il sogno di rappresentare la squadra brasiliana, ma senza fretta. Ha trascorso quattro stagioni allo Shakhtar Donetsk prima di approdare alla Fiorentina, e questa esperienza europea lo aiuta ad essere paziente quando si tratta di Nazionale.

Mi sto dedicando molto e evolvendo ogni stagione qui alla Fiorentina, sia in fase difensiva che offensiva. Il calcio europeo mi ha fatto maturare e raggiungere una costanza di rendimento essenziale per giocare ad alto livello. Non me lo sono ancora dimenticato, ma ogni cosa ha il suo tempo. La strada da seguire è continuare a lavorare duro, rimanere concentrati e aiutare la squadra. Quando arriverà l’occasione, sarò pronto a coglierla e dimostrare che posso dare il mio contributo alla Nazionale.

Per quanto riguarda il ruolo di terzino destro, Dodô rafforza la necessità di versatilità e mette in risalto le sue qualità.

"Il ruolo richiede molta versatilità. Ciò che credo mi distingua è proprio questa capacità di bilanciare entrambi i lati del gioco. Ho fiducia nell'attaccare e partecipare alla costruzione offensiva, pur rimanendo solido in difesa. Cerco sempre di essere ben posizionato e di avere una buona comprensione tattica, che fa la differenza nelle partite di alto livello.

Dodô ha giocato 16 partite con le giovanili del Brasile. Per la Fiorentina sono già 78 le partite disputate in tre stagioni, comprese due finali di Conference League.

Lo riporta lance.com.br

Rocchi: “I rigori di Theo e Tavares su Dodo sono chiari, il brasiliano anticipa entrambi”

https://www.labaroviola.com/rocchi-i-rigori-di-theo-e-tavares-su-dodo-sono-chiari-il-brasiliano-anticipa-entrambi/273050/