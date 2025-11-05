Sticchi Damiani: “Classifica ingannevole, la Viola ha una squadra di grande qualità e spessore tecnico”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha commentato ai microfoni di Antenna Sud la prestigiosa vittoria ottenuta in casa della Fiorentina:

“È stata una vittoria bellissima e molto difficile. A Firenze si respirava un clima da ultima spiaggia, una partita da dentro o fuori. Per una squadra giovane come la nostra non era affatto semplice reggere la pressione di un contesto simile. Eppure abbiamo gestito molto bene i primi minuti di assalto viola e, col passare del tempo, siamo riusciti a venirne fuori con personalità, nonostante l’ambiente fosse complesso.”

Inoltre ha poi sottolineato il valore dell’avversario: “La classifica della Fiorentina non rispecchia affatto la qualità della rosa, costruita per obiettivi ben diversi.”