9 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:12

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Sticchi Damiani: “Grande vittoria di carattere contro l’Udinese. Con il Cagliari non dobbiamo rilassarci”

News

Sticchi Damiani: “Grande vittoria di carattere contro l’Udinese. Con il Cagliari non dobbiamo rilassarci”

Redazione

9 Febbraio · 20:27

Aggiornamento: 9 Febbraio 2026 · 20:27

TAG:

#Fiorentinads LecceSticchi Damiani

Condividi:

di

Il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha commentato così il fondamentale colpo di reni dei salentini che, imponendosi per 2-1 sull’Udinese e in virtù del pareggio della Fiorentina, hanno avuto modo di affacciarsi fuori dalla zona retrocessione proprio ai danni dei viola.
“Contro l’Udinese si stavano di nuovo affacciando gli spettri del risultato ingiusto, ma siamo andati oltre gli episodi. Da tutti c’era la voglia dei tre punti, non sopportavamo più l’idea di non riuscire a vincere. Lo volevamo a tutti i costi, lo abbiamo ripetuto ossessivamente per tutta la settimana”. Poi, in vista dello scontro salvezza contro il Cagliari nel prossimo fine settimana: “Non faremo l’errore di cullarci: diamo continuità ai risultati cercando di fare punti. Per salvarci faremo di tutto: dobbiamo e vogliamo farlo, abbiamo fatto un mercato per quello”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio