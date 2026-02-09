Sticchi Damiani: “Grande vittoria di carattere contro l’Udinese. Con il Cagliari non dobbiamo rilassarci”

Il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha commentato così il fondamentale colpo di reni dei salentini che, imponendosi per 2-1 sull’Udinese e in virtù del pareggio della Fiorentina, hanno avuto modo di affacciarsi fuori dalla zona retrocessione proprio ai danni dei viola.

“Contro l’Udinese si stavano di nuovo affacciando gli spettri del risultato ingiusto, ma siamo andati oltre gli episodi. Da tutti c’era la voglia dei tre punti, non sopportavamo più l’idea di non riuscire a vincere. Lo volevamo a tutti i costi, lo abbiamo ripetuto ossessivamente per tutta la settimana”. Poi, in vista dello scontro salvezza contro il Cagliari nel prossimo fine settimana: “Non faremo l’errore di cullarci: diamo continuità ai risultati cercando di fare punti. Per salvarci faremo di tutto: dobbiamo e vogliamo farlo, abbiamo fatto un mercato per quello”.