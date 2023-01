Presidente Lecce: “Merito di Maleh dalla Fiorentina è stato di Corvino, veloce a battere la concorrenza”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, nel corso dell’intervista mattutina ha parlato anche di mercato, virtualmente chiuso. “Maleh è stata un’operazione molto importante, trattandosi di un profilo da prendere subito battendo la concorrenza sul tempo. È stato bravo Pantaleo Corvino, ma è un’operazione che a mio avviso chiude, sostanzialmente, il mercato in entrata, salvo situazioni particolari. Abbiamo giusto una-due posizioni in uscita per calciatori che non hanno trovato spazio. Non ci sono esuberi, tutti gli effettivi sono coinvolti”. Lo riporta TMW

