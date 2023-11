Presidente Lecce: “Da oggi in poi cercheremo un contatto in ogni gol che subiremo. Che ingiustizia”

Il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha parlato a Dazn dopo il torto arbitrale subito dal Lecce contro il Milan, queste le sue parole:

“Il finale è stato una favola che ci eravamo costruiti con tanta fatica rovinata da un uso del VAR diabolico. Il giocatore subisce un mezzo pestone, nessuno del Milan si lamenta per il contatto. Così si spacca il capello. Da oggi in avanti quando subiremo gol, cercheremo sempre un pestone perchè il pestone si trova sempre nel calcio. Ci sono partite in cui lo stesso episodio non viene preso in esame, in altre sì. Con l’uso esasperato del Var rovini il gioco. Tale utilizzo rovina la favola del calcio e ci toglie una vittoria”

