Fiorentina, le scelte di Palladino per il Lecce: confermate le assenze di Pongracic e Mandragora
Fiorentina pronta per la sfida contro il Lecce: Palladino sceglie i convocati, ancora fuori Pongracic e Mandragora
La Fiorentina scenderà in campo domani contro il Lecce di Luca Gotti al Via del Mare, con l'obiettivo di confermare il buon momento dopo la brillante vittoria contro il Milan al Franchi prima della pausa per le Nazionali. In vista della partita delle 15, mister Palladino ha comunicato le sue scelte, potendo contare su tutta la rosa ad eccezione di Pongracic e Mandragora, esclusi dai convocati per problemi muscolari. Ecco la lista completa:
Gotti elogia la Fiorentina: “Ha fatto un mercato straordinario, è una squadra completa in tutto il campo”
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