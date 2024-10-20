Cataldi: "La prima doppietta in Serie A non si scorda mai. Felice per la squadra, il lavoro paga sempre"
Danilo Cataldi celebra la prima doppietta in Serie A sul suo account di Instagram: "Felice per la prima doppietta in Serie A
Dopo Lecce-Fiorentina, Danilo Cataldi, autore di una prestazione da urlo e della sua prima doppietta in Serie A, ha pubblicato un post su Instagram per celebrare il risultato raggiunto. Le parole del centrocampista sul suo account:
"La prima doppietta in Serie A non si scorda mai. Felicissimo per i gol ma soprattutto per la squadra, dobbiamo continuare così. Il lavoro paga sempre. Andiamo Fiorentina".
Colpani: “All’inizio ho faticato perché ho iniziato tardi il ritiro. La doppietta? Ne avevo bisogno”
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