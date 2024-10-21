Beltran brilla nel trionfo viola: gol e grinta, pronto a più spazio dopo l'infortunio di Gudmundsson

Beltran trascina la Fiorentina: entra, segna e si candida a protagonista dopo l'infortunio di Gudmundsson a Lecce

La Fiorentina ottiene la sua prima vittoria in trasferta della stagione nel match di campionato disputato al Via del Mare, dimostrando di essere una squadra in crescita. La partita ha confermato l'ottimo momento di Danilo Cataldi - ieri in versione ultra offensiva, con la sua prima doppietta in Serie A - e il ritorno al gol di Andrea Colpani, anche lui autore di due splendide realizzazioni. Da sottolineare anche la prestazione di Lucas Beltran, subentrato al 9' al posto di Albert Gudmundsson, mostrando grande determinazione e voglia di contribuire alla causa.

Il Vichingo ha risposto alla grande in un momento delicato per la Fiorentina, proprio quando sembrava destinato a rimanere ai margini del progetto di Palladino, avendo collezionato solamente 191 minuti giocati prima della gara di Lecce. Sceso in campo, si è distinto per la gestione del pallone e per le sue qualità tecniche, coronando la sua prestazione segnando il gol dello 0-5. L'infortunio di Gudmundsson potrebbe ora offrirgli più opportunità per esprimersi al meglio e dimostrare il suo valore all'interno del progetto, tutto ciò nei prossimi impegni di campionato e Conference League. Questo Beltran potrebbe far davvero comodo a mister Palladino.

Palladino: “Equilibrio e concentrazione, un altro passo in avanti. Felicissimo per i miei ragazzi”

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