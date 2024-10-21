Palladino: "Equilibrio e concentrazione, un altro passo in avanti. Felicissimo per i miei ragazzi"
La Fiorentina vince e convince a Lecce con un 6-0 che ha confermato i progressi visti nelle ultime uscite. Una crescita che ha sottolineato anche il tecnico Raffaele Palladino con un post sul proprio...
A cura di Redazione Labaroviola
21 ottobre 2024 15:20
La Fiorentina vince e convince a Lecce con un 6-0 che ha confermato i progressi visti nelle ultime uscite. Una crescita che ha sottolineato anche il tecnico Raffaele Palladino con un post sul proprio profilo Instagram: "Lavoriamo con equilibrio e concentrazione. Felicissimo per i miei ragazzi; un altro passo in avanti nel nostro percorso".
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