Ribery: “Questa mattina ho parlato alla squadra. Ho detto a Pezzella di uscire, Chiesa…”

Franck Ribery ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la vittoria della sua squadra in casa del Lecce, queste le parole registrate da TMW:

“Quella di oggi era una partita fondamentale e abbiamo fatto un’ottima prestazione di gruppo. Mi sono messo a disposizione della squadra facendo tanti sacrifici, questa mattina ho parlato all’intera squadra per far capire che non era una partita come le altre. Tutti volevano i tre punti a ogni costo. Non ho visto molto bene Pezzella fisicamente e per questo gli ho consigliato di uscire visto che domenica c’è un’altra partita molto importante. Ora dobbiamo rimanere tutti concentrati. Chiesa? Sono contento, il calcio è così. Mi sembra normale che anche lui viva dei momenti di difficoltà ma ha le potenzialità per andare avanti. Oggi ha fatto una grande partita e non si deve fermare, Federico è un bravo ragazzo”.