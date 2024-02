Galbiati: “Zero gioco della Fiorentina nella gara di Lecce, ma qualcuno è li per trovare soluzioni”

L’ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, ha commentato la prestazione dei viola nel match di Via del Mare ai microfoni di Lady Radio. Le sue parole:

“Le tre punte non è che abbiano fatto chissà che cosa. Beltran ha avuto un colpo di fortuna o di genio, non saprei come definirlo. Il primo tiro in porta che ha fatto la Fiorentina è stato quello di Mandragora, non è che ha avuto otto o nove occasioni da gol coi tre attaccanti in campo e ha messo il Lecce alle corde”. Ha poi concluso: “Sul 2-1 c’è stata l’occasione di Parisi e la traversa di Belotti, ma diciamoci la verità, gioco zero. Le due reti sono figlie di due episodi singoli. Altre volte abbiamo visto una Fiorentina ribaltare la situazione col carattere, ma qui… Non sono arrivati i giocatori? Sì, ma qualcuno è lì per trovare soluzioni alternative”.

