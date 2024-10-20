Gosens: "Questa Fiorentina deve puntare in alto. Gud ha sentito qualcosa al flessore, spero non sia grave"

Il terzino della Fiorentina Gosens si è detto preoccupato per l'infortunio per Gudmundsson e ha fatto i complimenti a Beltran per la partita

Il terzino della Fiorentina Robin Gosens è intervenuto in conferenza stampa dopo la grande vittoria dei viola contro il Lecce. Queste le sue parole:

Sulla grande prova della Fiorentina: “Nel calcio moderno si richiede subito risultati e punti, a noi serviva pazienza e tempo per mettere idee e automatismi in campo, adesso viene fuori la nostra identità. Stiamo andando bene, anche in allenamento, si vede quello che vuole trasmettere il mister. I gol di oggi sono belli, di squadra, si vede un gruppo che ha ambizioni importanti.”

Sulle ambizioni della squadra: “Questa Fiorentina ha dei ragazzi importanti, di qualità, forse mancava un po’ la mentalità vincente ma adesso stiamo costruendo. Vogliamo dimostrare ogni partita, secondo me abbiamo una squadra che deve puntare in alto, non dobbiamo nasconderci. Abbiamo anche una panchina forte, quelli che sono entrati oggi hanno inciso.”

Sul suo ruolo da terzino: “Mi adatto molto volentieri se aiuta la squadra a vincere, è vero che perdo un po’ il mio potenziale offensivo da terzino. Però l’importante è vincere, se il mister mi chiede di abbassarmi per aiutare la squadra a giocare meglio e fare punti lo faccio molto volentieri.”

Sulla sua mentalità: “Io sto mettendo a disposizione il vero Robin Gosens. Nella mia carriera ho avuto la fortuna di giocare con grandi campioni che mi hanno trasmesso la mentalità vincente e sto provando a trasmetterla anche nel nostro spogliatoio, sia per le partite che per gli allenamenti. La squadra vuole vincere, vuole puntare in alto, quindi se posso dare una mano anche a livello mentale lo faccio molto volentieri.”

Su Gudmundsson e Beltran: “Durante l’intervallo son andato da Gudmundsson, mi ha detto che ha sentito qualcosa nel flessore, spero con tutto il cuore che non sia grave perché lui fa la differenza in ogni partita e adesso che giochiamo ogni 3 giorni perderlo per un mese non va bene. Sono contentissimo per Lucas Beltran, è entrato benissimo e si meritava una partita così con gol e giocate importanti. Non ci sono solo i titolari, ci sono anche quelli che entrano e fanno la differenza. Solo così puoi puntare in alto.”

IL REPORT SU GUD E KEAN

https://www.labaroviola.com/per-gudmundsson-risentimento-ai-flessori-della-coscia-per-kean-un-trauma-distorsivo-alla-caviglia/273313/