Stramaccioni: “Se Italiano vince la Conference può restare alla Fiorentina, altrimenti è perfetto a Bologna”

Negli studi di Dazn hanno parlato dei prossimi movimenti sulle panchine di serie A citando anche la Fiorentina, queste le parole di Andrea Stramaccioni:

“Se Italiano vincerà la Conference per me resterà alla Fiorentina, qualora invece andasse via potrebbe andare a Bologna per dare continuità al progetto di Thiago Motta. Alla Fiorentina potrebbe andare Sarri, essendo toscano potrebbe trovare stimoli interessanti”

