Stramaccioni: “Difficile stare tra le prime 4 senza gol degli attaccanti. Primo dispiaciuto è Italiano”

Anche l’ex allenatore, Andrea Stramaccioni, è intervenuto a Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

“Momento negativo? Io vado controcorrente e vedo il bicchiere mezzo pieno. La Fiorentina ha giocato con praticamente tutte le big e negli scontri diretti ha dimostrato di giocarsela con tutti. E’ difficile stare tra le prime 4 con gli attaccanti che non fanno gol. A me piacciono personalmente ma i numeri sono quelli. Ora la Fiorentina non deve correre il rischio di deprimersi perchè sei a 4 punti dal quarto posto ed hai dimostrato a tutti di potertela giocare ogni volta che hai incontrato le forti. In Italia delle volte si fa confusione dando degli alibi perchè ora la Fiorentina ha delle partite importanti e vediamo come sarà la classifica a dicembre. Il primo dispiaciuto sugli attaccanti penso sia Italiano, il mister.

Situazione classifica? Secondo me l’Inter ha perso un’occasione per scappare perchè sarebbe stato un segnale forte, la Juventus era rimaneggiata ed è per questo che era un’occasione. Alle loro spalle la sensazione è che il Napoli se si rimette a posto può tornare prepotentemente. Il Milan secondo me ha dimostrato che perdendo giocatori chiave perde anche sul piano del gioco. Attenzione dietro con la Roma al completo, la Fiorentina, l’Atalanta e tutte quelle squadre della ‘terra di mezzo’.”

