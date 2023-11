Bucchioni: “Insigne e Dia possono essere proposti alla Fiorentina. Movimenti per esterno e difensore”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“La cosa che mi dà più fastidio è vedere problemi che ci sono da tempo e non vengono risolti: l’attaccante e gli esterni che non segnano e la fase difensiva che non funziona. Di questi tempi l’anno scorso i gol degli attaccanti erano 7 ed invece adesso sono 4 quindi il problema è sempre lo stesso. Questa estate ci siamo detti che, dopo l’anno scorso, per crescere la Fiorentina avesse bisogno di giocatori di qualità; solo Arthur è un giocatore di qualità superiore.

Nzola e mercato? Su Nzola avevo espresso parole di felicità perchè poteva essere l’attaccante giusto. In assoluto so che la società si sta muovendo per un esterno sinistro alto ed un difensore centrale mancino. Qualcuno sta ragionando anche sul discorso attaccante con Dia che non sta bene a Salerno. E’ un’idea che degli operatori di mercato stanno costruendo per proporre alla Fiorentina, come può essere la situazione legata ad Insigne.

Beltran? Va aspettato e fatto crescere con tranquillità ed ha diritto di sbagliare. Sono gli altri come Sottil, Brekalo…quando lo fanno lo step di crescita? C’è bisogno di un giocatore fatto e che faccia la differenza.

Sottil? Era tra i cedibili in quella lista fatta in estate. Non serve neanche a lui stare in questo limbo. Deve dimostrare perchè ha talmente tanta potenzialità che deve dimostrare e metterla a servizio della squadra ma la Fiorentina aveva già deciso su di lui. Però siamo ancora a discutere e l’allenatore gli dà fiducia schierandolo in una partita come quella con il Milan.”

