Stramaccioni: "Gud e Kean impressionanti. A Pradè ho detto: finalmente avete trovato il centravanti!"

Stramaccioni ha parlato al Pentasport, soffermandosi sulle potenzialità di Kean e Gudmudnsson e gli ottimi rendimenti di De Gea e Comuzzo

L’allenatore e opinionista di Dazn Andrea Stramaccioni è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, commentando alcuni temi caldi in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

Su Kean e Gudmundsson: “Quei due lì davanti mi hanno impressionato tantissimo, sono forti forti per potenzialità, tanta roba. Possono far male a chiunque, se aggiustano un paio di cose fanno paura. Gud ancora non è al 100% integrato nel mosaico Fiorentina, deve ancora trovare la massima intesa con Kean. Ancora non ha aggiunto il livello che può raggiungere, ma è fortissimo.”

Su Fiorentina-Milan: “Dopo il pareggio del Milan, la Fiorentina ha un po’ sofferto, e in telecronaca io ho detto che era arrivato il momento per Gud di incidere. Kean ha fatto una grandissima partita, nonostante il rigore sbagliato, mi dispiace che abbia perso la convocazione con l’Italia. Al Milan la Fiorentina ha fatto fare una brutta figura, veniva dal derby, risultati buoni in Serie A e un ottimo secondo tempo in Champions col Leverkusen. La Fiorentina non ha fatto 90 minuti trascendentali, ma ha saputo soffrire e alla fine hanno fatto la differenza i giocatori forti.”

Su Kean: “Kean è in crescita, ma è un giocatore importantissimo. Con la Nazionale l’ho intervistato dopo la partita con Israele, adesso sta ripagando la fiducia, è un punto fermo, può crescere tanto e trovare continuità. Quel tiro a fine partita col Milan impressionante, non voglio fare paragoni blasfemi, ma botte così in quello stadio le ho viste tirare solo da Batistuta, ha buttato giù tutto.”

Retroscena con Pradè: “Secondo me Firenze è una piazza molto calda, alla Fiorentina conosco molte persone tra cui Pradè e il dottor Pengue. Ho scherzato con Pradè dicendogli: oh, adesso avete trovato il centravanti.”

Su De Gea: “De Gea l’hai pagato 0 ed è un grandissimo colpo, la Fiorentina si è fidata, per il portiere è difficile stare fermi, mancano riflessi, prese alte, uscite ecc. Tu hai rispolverato il campione, non ha mica 40 anni eh. Dà una grande fiducia alla difesa.”

Su Comuzzo e Ranieri: “Vorrei fare una menzione speciale per Comuzzo e Ranieri, due giocatori che vengono dal settore giovanile, davvero tanta roba.. Sono tutte cose belle che mi hanno colpito, sono contento. Comuzzo ha una freddezza e una calma nelle letture che mi hanno colpito, si vede che ha attitudine ad essere già pronto. Palladino gli ha dato subito fiducia, non mi stupisco nonostante la Fiorentina abbia giocatori importanti, c’è molta concorrenza. Col Milan è stato difficile ma ha fatto benissimo, Ranieri ha fatto una chiusura assurda, quello vale un gol perché è una giocata incredibile che ha salvato la Fiorentina, ha rischiato di causare il terzo rigore e invece ha chiuso perfettamente.”

FIORENTINA SU NELSSON

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