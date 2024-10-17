Dalla Turchia: "La Fiorentina ha messo gli occhi su Nelsson, già visionato da emissari viola"

La Fiorentina punta il difensore danese Nelsson, attualmente in forza al Galatasaray. Anche il Betis ha messo gli occhi sul giocatore

Il mercato non dorme mai. Secondo quanto riportato dal portale turco Fotomac, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Victor Nelsson, difensore centrale danese in forza al Galatasaray. Nelsson, classe '98, ha un valore di 16 milioni di euro (dato Transfermarkt) ed è costantemente titolare nella sua Nazionale. Proprio durante quest'ultima sosta, la Fiorentina avrebbe mandato degli emissari a visionare il giocatore, impegnato in Nations League e titolare in Svizzera-Danimarca.

Sempre secondo Fotomac, la Fiorentina sarebbe pronta ad affondare il colpo nella prossima finestra di mercato, col giocatore che apprezzerebbe un trasferimento invernale visto che, ultimamente, sta trovando più spesso la panchina al Galatasaray. Tuttavia, su Nelsson c'è la concorrenza di un'altra squadra di Conference League, ovvero il Betis Siviglia, che vorrebbe portare in Liga il difensore.

LA CLASSIFICA DEL MONTE INGAGGI

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