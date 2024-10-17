Classifica monte ingaggi Serie A: Fiorentina 8° con 55,9 milioni l'anno, dietro ad Atalanta, Lazio e Roma

Il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi ha stilato la classifica di Serie A per il monte ingaggi lordo, classifica che vede la Fiorentina occupare l'ottavo posto alle spalle dell'Atalanta. La Fi...

Il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi ha stilato la classifica di Serie A per il monte ingaggi lordo, classifica che vede la Fiorentina occupare l'ottavo posto alle spalle dell'Atalanta. La Fiorentina spende per gli ingaggi dei suoi calciatori tra netto e tasse 55,9 milioni l'anno e si piazza appunto all'ottavo posto dietro a competitor come l'Atalanta, settima con 56,2 milioni di monte ingaggi, e Lazio che si trova al sesto posto spendendo 68 milioni l'anno di stipendi. Lontanissima la Roma che con i suoi 87,9 milioni si trova al 4° posto spendendo più di una big come il Napoli.

Il Bologna di Vincenzo Italiano si piazza al undicesimo posto con 35 milioni dietro anche ad una neopromossa come il Como di Cesc Fabregas, la sorpresa però è in testa alla classifica dove la Juventus dopo anni di dominio incontrastato perde la vetta a discapito dell'Inter che grazie ai suoi 141 milioni lordi all'anno si prende la prima piazza.

KUOAME RINNOVA CON LA FIORENTINA

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