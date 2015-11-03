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Notizie Nelsson Fiorentina

Dalla Turchia: Fiorentina sulle tracce di Nelsson, difensore del Galatasaray. Pronti 7 milioni di euro

18 dicembre 2024 18:30

Dalla Turchia: "La Fiorentina ha messo gli occhi su Nelsson, già visionato da emissari viola"

17 ottobre 2024 13:41

Retroscena dalla Turchia: "Galatasaray ha rifiutato offerta della Fiorentina per Nelsson, difensore classe 1998"

06 settembre 2023 15:42

Mercato Fiorentina, la priorità è il difensore centrale, Murillo, Senesi e Nelsson nel mirino 

15 agosto 2023 08:33

TMW, la Fiorentina ha incontrato gli agenti di Nelsson, difensore centrale del Galatasaray. Costa 15 milioni

27 luglio 2023 20:33

Dalla Turchia: Fiorentina su Victor Nelsson, difensore del Galatasaray. Ci sono anche Milan e Atalanta

02 marzo 2023 15:44

Dalla Turchia: la Fiorentina su Victor Nelsson. Sul difensore ci sono anche Milan ed Aston Villa

28 aprile 2022 21:33

Dalla Turchia, domenica la Fiorentina sarà a vedere Nelsson, difensore centrale del Galatasaray

07 aprile 2022 16:46

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