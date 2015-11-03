Notizie Nelsson Fiorentina

Dalla Turchia: Fiorentina sulle tracce di Nelsson, difensore del Galatasaray. Pronti 7 milioni di euro
18 dicembre 2024 18:30
Dalla Turchia: "La Fiorentina ha messo gli occhi su Nelsson, già visionato da emissari viola"
17 ottobre 2024 13:41
Retroscena dalla Turchia: "Galatasaray ha rifiutato offerta della Fiorentina per Nelsson, difensore classe 1998"
06 settembre 2023 15:42
Mercato Fiorentina, la priorità è il difensore centrale, Murillo, Senesi e Nelsson nel mirino
15 agosto 2023 08:33
TMW, la Fiorentina ha incontrato gli agenti di Nelsson, difensore centrale del Galatasaray. Costa 15 milioni
27 luglio 2023 20:33
Dalla Turchia: Fiorentina su Victor Nelsson, difensore del Galatasaray. Ci sono anche Milan e Atalanta
02 marzo 2023 15:44
Dalla Turchia: la Fiorentina su Victor Nelsson. Sul difensore ci sono anche Milan ed Aston Villa
28 aprile 2022 21:33
Archivio