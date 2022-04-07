Dalla Turchia, domenica la Fiorentina sarà a vedere Nelsson, difensore centrale del Galatasaray

La Fiorentina è alla ricerca di un difensore centrale, sia per l'addio annunciato di Nastasic sia per la situazione in bilico su Milenkovic

A cura di Redazione Labaroviola 07 aprile 2022 16:46

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