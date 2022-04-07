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Dalla Turchia, domenica la Fiorentina sarà a vedere Nelsson, difensore centrale del Galatasaray

La Fiorentina è alla ricerca di un difensore centrale, sia per l'addio annunciato di Nastasic sia per la situazione in bilico su Milenkovic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 aprile 2022 16:46
Dalla Turchia, domenica la Fiorentina sarà a vedere Nelsson, difensore centrale del Galatasaray -
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Dalla Turchia, domenica la Fiorentina sarà a vedere Nelsson, difensore centrale del Galatasaray

Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, gli osservatori della Fiorentina saranno presenti domenica alle ore 19.30 sugli spalti del Saracoglu Stadium, dove si giocherà Fenerbahce-Galatasaray. Gli occhi viola saranno su Victor Nelsson, difensore danese del Galatasaray classe 1998. Su Nelsson la concorrenza anche del Milan, che è alla ricerca di un difensore di grande livello.

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