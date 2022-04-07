Dalla Turchia, domenica la Fiorentina sarà a vedere Nelsson, difensore centrale del Galatasaray
La Fiorentina è alla ricerca di un difensore centrale, sia per l'addio annunciato di Nastasic sia per la situazione in bilico su Milenkovic
A cura di Redazione Labaroviola
07 aprile 2022 16:46
Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, gli osservatori della Fiorentina saranno presenti domenica alle ore 19.30 sugli spalti del Saracoglu Stadium, dove si giocherà Fenerbahce-Galatasaray. Gli occhi viola saranno su Victor Nelsson, difensore danese del Galatasaray classe 1998. Su Nelsson la concorrenza anche del Milan, che è alla ricerca di un difensore di grande livello.
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