Dalla Turchia, il Galatasary non ha dubbi sul futuro di Pulgar: tornerà alla Fiorentina

L'avventura di Erick Pulgar al Galatasaray sembra essere giunta al capolinea. Il club di Istanbul non è intenzionato a prolungare il prestito

L'avventura di Pulgar in Turchia è destinata a concludersi alla fine di questa stagione. Stando a quanto riportato da A Spor, il Galatasaray non ha intenzione di trattenere il centrocampista della Fiorentina. Nell'accordo non c'era nessun riscatto fissato con il club viola e la squadra di Istanbul non sembra interessata a trattare nemmeno un possibile prolungamento del prestito secco.

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