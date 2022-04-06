Dalla Turchia, il Galatasary non ha dubbi sul futuro di Pulgar: tornerà alla Fiorentina
L'avventura di Erick Pulgar al Galatasaray sembra essere giunta al capolinea. Il club di Istanbul non è intenzionato a prolungare il prestito
A cura di Redazione Labaroviola
06 aprile 2022 22:16
L'avventura di Pulgar in Turchia è destinata a concludersi alla fine di questa stagione. Stando a quanto riportato da A Spor, il Galatasaray non ha intenzione di trattenere il centrocampista della Fiorentina. Nell'accordo non c'era nessun riscatto fissato con il club viola e la squadra di Istanbul non sembra interessata a trattare nemmeno un possibile prolungamento del prestito secco.
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