Bucchioni: "Castrovilli non rinnoverà domani, ma vuole restare. Vlahovic va punito per la simulazione"

Il giornalista Enzo Bucchioni a Radio Bruno ha risposto alle domande dei tifosi facendo il punto sul momento della Fiorentina

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni. Queste le sue parole:

"Centrocampo senza Torreira? Amrabat giocherà sicuramente nonostante il Ramadan. Rinnovo Castrovilli? Il contratto di un calciatore è complicato e lungo da rinnovare. Ci devono lavorare tantissime persone. Per arrivare alla quadra ci sono tanti dettagli come i bonus. Non si firmerà domani ma c'è la volontà di entrambe le parti di continuare insieme. Cabral e Piatek insieme? No, sapendo come lavoro Italiano, non ci sono possibilità che si possa scegliere questa coppia. Snaturerebbe il suo gioco. Simulazione Vlahovic? Bisogna intervenire, non è soltanto lui che si tuffa. Bisogna utilizzare la prima televisiva con i cascatori. Zurkowski? Sta facendo molto bene a Empoli, può essere utile. Esterno che fa gol? Italiano gioca col 4-3-3 la Fiorentina ha bisogno di esterni che facciano gol perchè è una caratteristica fondamentale di questo modulo".

IKONE' E UNA TRADUZIONE ERRATA

https://www.labaroviola.com/la-traduzione-di-ikone-e-mal-riportata-mai-detto-fiorentina-club-intermedio-e-lintervista-e-di-gennaio/171628/