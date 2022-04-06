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Bucchioni: "Castrovilli non rinnoverà domani, ma vuole restare. Vlahovic va punito per la simulazione"

Il giornalista Enzo Bucchioni a Radio Bruno ha risposto alle domande dei tifosi facendo il punto sul momento della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 aprile 2022 13:55
Bucchioni: "Castrovilli non rinnoverà domani, ma vuole restare. Vlahovic va punito per la simulazione" -
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Firenze, stadio A.Franchi, 03.04.2021, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni. Queste le sue parole:

"Centrocampo senza Torreira? Amrabat giocherà sicuramente nonostante il Ramadan. Rinnovo Castrovilli? Il contratto di un calciatore è complicato e lungo da rinnovare. Ci devono lavorare tantissime persone. Per arrivare alla quadra ci sono tanti dettagli come i bonus. Non si firmerà domani ma c'è la volontà di entrambe le parti di continuare insieme. Cabral e Piatek insieme? No, sapendo come lavoro Italiano, non ci sono possibilità che si possa scegliere questa coppia. Snaturerebbe il suo gioco. Simulazione Vlahovic? Bisogna intervenire, non è soltanto lui che si tuffa. Bisogna utilizzare la prima televisiva con i cascatori. Zurkowski? Sta facendo molto bene a Empoli, può essere utile. Esterno che fa gol? Italiano gioca col 4-3-3 la Fiorentina ha bisogno di esterni che facciano gol perchè è una caratteristica fondamentale di questo modulo".

IKONE' E UNA TRADUZIONE ERRATA

https://www.labaroviola.com/la-traduzione-di-ikone-e-mal-riportata-mai-detto-fiorentina-club-intermedio-e-lintervista-e-di-gennaio/171628/

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