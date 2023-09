Retroscena dalla Turchia: “Galatasaray ha rifiutato offerta della Fiorentina per Nelsson, difensore classe 1998”

Secondo quanto riportano i media turchi, la Fiorentina ha provato a prendere il difensore danese classe 1998 del Galatasaray, Victor Nelsson. Il club proprietario del cartellino però, non ha ritenuto all’altezza l’offerta della società viola per la cessione, anche se non è stato rivelata l’offerta della Fiorentina. Nelsson ha una valutazione di 18 milioni di euro.

L’INTERVISTA AL PROCURATORE DI INFANTINO