Dalla Turchia: Fiorentina sulle tracce di Nelsson, difensore del Galatasaray. Pronti 7 milioni di euro

Victor Nelsson torna in orbita Fiorentina. Secondo Ersan Serdal, fondatore e capo redattore della testata PlayZone, il club viola sarebbe interessato al difensore classe '98 del Galatasaray. A tal pun...

Victor Nelsson torna in orbita Fiorentina. Secondo Ersan Serdal, fondatore e capo redattore della testata PlayZone, il club viola sarebbe interessato al difensore classe '98 del Galatasaray. A tal punto che - si legge - sarebbe pronto a pagare per il difensore centrale danese una cifra di trasferimento di 7 milioni di euro. In questa stagione, Nelsson ha collezionato appena 8 presenze in campionato con il club di Istanbul.

A CAUSA DI UN RITARDO DEL VOLO, LA CONFERENZA STAMPA DELLA FIORENTINA È POSTICIPATA A DOPO LE ORE 21

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