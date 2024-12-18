A causa di un ritardo del volo, la conferenza stampa della Fiorentina è posticipata a dopo le ore 21
A causa del maltempo che ha causato un ritardo nel volo della Fiorentina, la conferenza stampa di Palladino sarà posticipata
A cura di Redazione Labaroviola
18 dicembre 2024 17:26
Alla vigilia della partita contro il Vitória Guimarães, la Fiorentina ha riscontrato problemi nella partenza verso il Portogallo a causa delle avverse condizioni meteo. Questo ritardo comporterà lo slittamento della conferenza stampa prepartita, che si terrà in serata, dopo le ore 21:00 italiane.
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