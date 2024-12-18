Bruno Varela: "Affrontare la Fiorentina per noi è un onore, vogliamo vincere. De Gea? Uno dei migliori in Serie A"

Varela, portiere e capitano dei prossimi avversari della Fiorentina in Conference ha parlato della gara di domani e elogiato David De Gea

Alla vigilia della partita di Conference League in programma domani, che vedrà la Fiorentina impegnata sul campo del Vitória Guimarães, il portiere e capitano dei padroni di casa, Bruno Varela, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa: "Fin qui abbiamo fatto un bel percorso in Conference. Vogliamo arrivare più lontano possibile, sia in campionato che in coppa. Siamo molto motivati perché affrontare squadre come la Fiorentina è sempre bellissimo. Abbiamo gli occhi di tutti puntati addosso, e questo ci spingerà ad andare oltre le nostre qualità. Un bel premio per la nostra stagione. Domani scenderemo in campo per vincere e portare a casa i tre punti"

Successivamente, si è soffermato sul suo 'collega' David De Gea: "Uno dei migliori portiere della Serie A, assieme a Maignan. Ha fatto grandi cose nella sua carriera, e sarebbe un onore sfidarlo domani se scenderà in campo"

Si complica la partenza per il Portogallo

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