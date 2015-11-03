Notizie Vitoria Guimaraes Fiorentina

Bucchioni: "Centrato il primo obiettivo stagionale, ora il mercato per sostituire Bove"
20 dicembre 2024 00:22
Fiorentina, agli ottavi di Conference spauracchio Atene, incrocio Chelsea possibile solo dalle semifinali
19 dicembre 2024 23:39
La Fiorentina soffre e va sotto, poi Mandragora all'87' acciuffa l'1-1. Viola agli ottavi
19 dicembre 2024 22:55
PAGELLE FIORENTINA: MANDRAGORA IL MIGLIORE, QUARTA DISASTROSO, KEAN SI MANGIA UN GOL
19 dicembre 2024 22:53
FORMAZIONE FIORENTINA: TERRACCIANO IN PORTA, GUDMUNDSSON TREQUARTISTA, BELTRAN ESTERNO, KOUAMÈ CENTRAVANTI
19 dicembre 2024 20:01
Nicolato: "Il Vitoria Guimaraes soffre giocatori rapidi e tecnici. Dopo il Porto è la tifoseria più calda"
19 dicembre 2024 15:48
Pres. Vitoria: "Bello giocare contro la Fiorentina. Ha una grande storia, ricordo Batistuta e Rui Costa"
18 dicembre 2024 18:50
Bruno Varela: "Affrontare la Fiorentina per noi è un onore, vogliamo vincere. De Gea? Uno dei migliori in Serie A"
18 dicembre 2024 17:12
Vitoria-Fiorentina è la sfida degli ex terzini destri: Dodo e Bruno Gaspar hanno vestito entrambe le maglie
18 dicembre 2024 14:28
Conference League: Fiorentina ad un passo dagli ottavi, a Guimaraes per evitare gli spareggi
12 dicembre 2024 22:57
Archivio