Conference League: Fiorentina ad un passo dagli ottavi, a Guimaraes per evitare gli spareggi

La qualificazione diretta agli ottavi è vicina, fare risultato in Portogallo regalerebbe la matematica ed eviterebbe i Play-off di Febbraio

La Fiorentina con il 7-0 al LASK raggiunge quota 12 punti in classifica e grazie anche alla sconfitta del Legia Varsavia contro il Lugano, sale al terzo posto.

Giovedì prossimo ore 21 a Guimaraes in Portogallo l'ultima gara di questa fase a gironi. Ricordiamo che le prime 8 classificate si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale, le squadre dal 9° al 24° posto faranno gli spareggi per raggiungere gli ottavi e le restanti 12 squadre saranno eliminate.

Di seguito la classifica aggiornata con le squadre momentaneamente qualificate agli ottavi di finale:

Chelsea 15 (+17) Guimaraes 13 (+7) Fiorentina 12 (+11) Legia 12 (+10) Lugano 12 (+4) Shamrock Rovers 11 (+7)

Cercle Brugge 10 (+7)

Jagiellonia 10 (+5)

Sottil: “Sono maturato, sto bene e non mi voglio accontentare, a Bologna per restare in alto”

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