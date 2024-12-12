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Sottil: "Sono maturato, sto bene e non mi voglio accontentare, a Bologna per restare in alto"

L'esterno sinistro della Fiorentina oggi autore di una doppietta sta trovando finalmente continuità d'impiego e di prestazioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2024 22:17
Sottil: "Sono maturato, sto bene e non mi voglio accontentare, a Bologna per restare in alto" -
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Al termine della partita vinta contro il Lask grazie anche ad una sua doppietta Riccardo Sottil ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina:

"Sono contento per Martinelli, un ragazzo che lavora bene, sempre sul pezzo, un ottimo esordio il suo, deve continuare cosi. L'approccio è sempre importante in gare cosi. Come sempre attacchiamo subito la partita, con l'atteggiamento giusto ed i risultati sono una conseguenza. Personalmente sono più maturo, sto bene fisicamente e non mi voglio accontentare. Questa partita ci permette di passare direttamente, e di stare più tranquilli, adesso si pensa a Bologna, partita che ci può consentire di continuare la striscia positva e di restare in alto"

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