Notizie Lask Fiorentina

Un punto per la matematica ma… se la Fiorentina vince in Portogallo può arrivare dietro al Chelsea
14 dicembre 2024 10:21
Il Corriere dello Sport non ci sta: "Franchi semideserto, questa Fiorentina merita un'altra atmosfera"
13 dicembre 2024 09:31
Parisi ha poche ragioni per andare via. Gudmundsson in pochi minuti ha fatto capire la sua classe
13 dicembre 2024 08:59
Conference League: Fiorentina ad un passo dagli ottavi, a Guimaraes per evitare gli spareggi
12 dicembre 2024 22:57
Sottil: "Sono maturato, sto bene e non mi voglio accontentare, a Bologna per restare in alto"
12 dicembre 2024 22:17
PAGELLE FIORENTINA: SOTTIL DEVASTANTE, QUARTA PERFETTO, GUDMUNDSSON ENTRA E INCANTA
12 dicembre 2024 20:38
FORMAZIONE FIORENTINA: KEAN TITOLARE, MARTINELLI IN PORTA. KOUAMÈ CON SOTTIL
12 dicembre 2024 17:31
I tifosi della Fiorentina rispondono presente per la gara con il Lask: saranno in 10 mila al Franchi
11 dicembre 2024 10:36
Verso il Lask: Martinelli sicuro del posto, dubbi su Gudmundsson. Kayode e Biraghi dal 1’
10 dicembre 2024 10:34
Schopp (all. Lask) preoccupato: "Se scendiamo in campo così, sarà molto dura contro la Fiorentina"
09 dicembre 2024 15:45
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