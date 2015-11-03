Labaro Viola

Notizie Lask Fiorentina

Un punto per la matematica ma… se la Fiorentina vince in Portogallo può arrivare dietro al Chelsea

14 dicembre 2024 10:21

Il Corriere dello Sport non ci sta: "Franchi semideserto, questa Fiorentina merita un'altra atmosfera"

13 dicembre 2024 09:31

Parisi ha poche ragioni per andare via. Gudmundsson in pochi minuti ha fatto capire la sua classe

13 dicembre 2024 08:59

Conference League: Fiorentina ad un passo dagli ottavi, a Guimaraes per evitare gli spareggi

12 dicembre 2024 22:57

Sottil: "Sono maturato, sto bene e non mi voglio accontentare, a Bologna per restare in alto"

12 dicembre 2024 22:17

PAGELLE FIORENTINA: SOTTIL DEVASTANTE, QUARTA PERFETTO, GUDMUNDSSON ENTRA E INCANTA

12 dicembre 2024 20:38

FORMAZIONE FIORENTINA: KEAN TITOLARE, MARTINELLI IN PORTA. KOUAMÈ CON SOTTIL

12 dicembre 2024 17:31

I tifosi della Fiorentina rispondono presente per la gara con il Lask: saranno in 10 mila al Franchi

11 dicembre 2024 10:36

Verso il Lask: Martinelli sicuro del posto, dubbi su Gudmundsson. Kayode e Biraghi dal 1’

10 dicembre 2024 10:34

Schopp (all. Lask) preoccupato: "Se scendiamo in campo così, sarà molto dura contro la Fiorentina"

09 dicembre 2024 15:45

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