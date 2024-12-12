FORMAZIONE FIORENTINA: KEAN TITOLARE, MARTINELLI IN PORTA. KOUAMÈ CON SOTTIL
La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Lask. Calcio di inizio alle ore 18.45 allo stadio Franchi
A cura di Redazione Labaroviola
12 dicembre 2024 17:31
La Fiorentina scende in campo alle ore 18.45 contro il Lask per la quinta gara del girone unico di Conference League. Palladino non convoca Pongracic, Cataldi e Biraghi. Solo quest'ultimo fuori per scelta tecnica, gli altri per infortunio. Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina:
Martinelli, Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi, Mandragora, Richardson, Ikonè, Kouamè, Sottil, Kean
LA FIORENTINA SI MUOVE DOPO LE CESSIONI ANNUNCIATE DI PARISI E BIRAGHI
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