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FORMAZIONE FIORENTINA: KEAN TITOLARE, MARTINELLI IN PORTA. KOUAMÈ CON SOTTIL

La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Lask. Calcio di inizio alle ore 18.45 allo stadio Franchi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2024 17:31
FORMAZIONE FIORENTINA: KEAN TITOLARE, MARTINELLI IN PORTA. KOUAMÈ CON SOTTIL - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina scende in campo alle ore 18.45 contro il Lask per la quinta gara del girone unico di Conference League. Palladino non convoca Pongracic, Cataldi e Biraghi. Solo quest'ultimo fuori per scelta tecnica, gli altri per infortunio. Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina:

Martinelli, Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi, Mandragora, Richardson, Ikonè, Kouamè, Sottil, Kean

LA FIORENTINA SI MUOVE DOPO LE CESSIONI ANNUNCIATE DI PARISI E BIRAGHI

https://www.labaroviola.com/tmw-scrive-dopo-laddio-biraghi-parisi-la-fiorentina-si-muovera-per-un-vice-gosens-a-gennaio/280575/

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