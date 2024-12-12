TMW scrive: "Dopo l'addio Biraghi-Parisi, la Fiorentina si muoverà per un vice-Gosens a gennaio"

Frattura tra Biraghi e il club viola: l’agente annuncia le partenze a gennaio. La Fiorentina costretta a cercare rinforzi

Dopo la conferenza stampa di Raffaele Palladino alla vigilia di Fiorentina-LASK, è emersa una frattura tra Cristiano Biraghi e il club viola, culminata nell’esclusione del giocatore per scelta tecnica e nella dura replica del suo agente, Mario Giuffredi. Giuffredi ha annunciato che sia Biraghi sia Parisi lasceranno Firenze a gennaio, costringendo la Fiorentina a pianificare interventi sul mercato per colmare il vuoto che si creerà sulla fascia sinistra.

Secondo quanto riportato da TMW, il club viola dovrà cercare un vice Gosens per sostituire i due terzini in partenza. Con il mercato di gennaio ormai alle porte, la Fiorentina si prepara a individuare il profilo ideale per rafforzare la rosa, facendo uno sforzo extra per risolvere la medesima frattura, considerando anche gli altri reparti carenti.

Le parole di Mario Giuffredi: “A Palladino risponderò a fine mercato, oggi non mi va troppo di parlarne. Ma a gennaio andranno via sia Biraghi che Parisi, entrambi. Offerte? Dico di sicuro solo che se andranno, poi a Palladino risponderò a tempo debito così vediamo quante palle ha. Se ci sono già club su di loro? Sicuramente abbiamo qualcosa ma i giocatori andranno via entrambi. Non so ancora se a titolo definitivo ma il loro capitolo a Firenze è finito”.

Tuttosport: “Torino a caccia di un difensore, idea Martinez Quarta in prestito dalla Fiorentina”

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