Tuttosport: “Torino a caccia di un difensore, idea Martinez Quarta in prestito dalla Fiorentina”

Spunta l'idea Quarta per il Torino

Su un fronte i granata possono però fiondarsi: Lucas Martinez Quarta. Giocatore forte, nazionale argentino, che suo malgrado sta vivendo un momento complicato dettato dall'esplosione nel suo ruolo di Pietro Comuzzo, che si è preso la titolarità della difesa della Fiorentina. Palladino sta provando a dare a Martinez Quarta un tono da centrocampista centrale, ma l'esperimento non sta funzionando appieno. E allora ecco che il classe '98 potrebbe guardarsi intorno, a gennaio.

Il Toro può avvicinarsi, ma con un'offerta che difficilmente si allontanerebbe da un prestito oneroso. Martinez Quarta è un capitale della Fiorentina, che sicuramente non verrà svenduto o regalato. Al limite potrebbe essere valorizzato e Vagnati coglierebbe al volo l'occasione, sebbene nemmeno Quarta abbia le caratteristiche da centrale di sinistra tanto inseguite (invano) in estate. Tra qualche giorno, poi, i viola accoglieranno Nicolas Valentini, centrale già bloccato ad agosto dal Boca Juniors. E gli spazi dietro, a maggior ragione dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, si potrebbero comprimere. Il Toro, in questo senso, rimane alla finestra. Quarta può rientrare tra le imminenti opportunità. Ovviamente solo in prestito, perché il chiodo fisso resta l'attaccante. Lo scrive Tuttosport.

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