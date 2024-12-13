Il Corriere dello Sport non ci sta: "Franchi semideserto, questa Fiorentina merita un'altra atmosfera"

Segnare 7 gol in una partita europea in uno stadio semideserto che è un cantiere". Il Corriere dello Sport attacca

Ce peccato segnare sette gol in una coppa europea dentro uno stadio che è un cantiere, semideserto anche se abbondantemente riscaldato dai tifosi della Fiesole trasferiti nell’altra curva, la Ferrovia. Perdonateci, ma oggi questa Fiorentina meriterebbe un palcoscenico differente, dovrebbe vivere serate come quella di ieri in un’atmosfera più coinvolgente ed entusiasmante. Ma tant’è, questo è ciò che tocca quest’anno ai viola, capaci di giocare un’altra partita senza errori, senza sbavature, stavolta però con un’incisività in attacco dirompente. Dall’1- 0 al Cagliari ai 7 gol di ieri, la prima volta della Fiorentina in una competizione europea: altro record raggiunto.

Un dominio assoluto contro un Lask tremendamente inoffensivo e mansueto al limite dell’autolesionismo. Compito agevolato, senz’altro, ma la Fiorentina di oggi è una squadra a cui riesce praticamente tutto, chiunque sia l’interprete in campo. Gol dopo gol agli austriaci, i viola si sono inoltre portati un pezzo avanti nella volata per la qualificazione fra le prime otto: +11 di differenza reti è un capitale importante in vista dell’ultima sfida in casa del Vitoria Guimaraes. Gli ottavi sono lì.

È stata la serata di Sottil, 2 gol e la punizione per la prima rete viola di Richardson: l’esterno è una delle note migliori di ieri. Ma è stata anche la serata di una Fiorentina a trazione molto anteriore: Palladino è andato oltre il 4-2-3-1, disegnando in pratica un 4-2-4 con Kouame al fi anco di Kean, Sottil e Ikoné sulle fasce. Se lo poteva permettere contro i modesti austriaci del Lask, ma l’esperimento ha una sua valenza anche in chiave futura e ha funzionato. Le occasioni sono fioccate subito, alla festa l’unico a non partecipare è stato Kean: gol annullato dopo 2 minuti per un fallo di mano e poi un incrocio scheggiato nel primo tempo, oltre a un altro paio di tiri ribattuti. La scena se la sono presa i suoi compagni, Sottil innanzitutto, che ha sbloccato la gara al 10', poi Ikoné al 22' e Richardson al 40'. Il Lask? Pervenuto solo al 12' quando Entrup ha approfittato di uno svarione di Kayode per affrontare il giovane Martinelli (altra nota positiva), bravissimo a salvare la porta viola (pallone sulla traversa).

Nella ripresa, con la partita già chiusa, c’era solo un obiettivo: infierire sugli austriaci per aumentare il bottino. Dopo il 4-0 di Sottil, Palladino ha fatto debuttare il giovane e promettente centrocampista Hader e ha via via inserito forze fresche in attacco: Colpani, Beltran, Gudmundsson. Proprio l’islandese (a cui serve minutaggio nelle gambe) ha dato un’ulteriore sterzata alla partita: assist per il 5-0 di Mandragora e poi il rigore del 7-0 concesso per un fallo di Flecker su Beltran. In mezzo, l’autogol di Stojkovic su una conclusione di Colpani, entrato bene dentro la gara. Risultato finale: tutto bello, tutto perfetto. Nel cantiere del Franchi Firenze continua a sognare. E lo fa insieme a Edoardo Bove, perché anche questa vittoria è per lui.

IL CORRIERE FIORENTINO ATTACCA GIUFFREDI DOPO LE SUE PAROLE

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