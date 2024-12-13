L'attacco del Corriere fiorentino: "Quella di Giuffredi una smargiassata, pensa di essere intoccabile"

Il Corriere fiorentino, il giorno dopo la vittoria della Fiorentina contro il Lask, torna anche sulle parole di Giuffredi

Tutto facile dunque per la Fiorentina contro il Lask, scrive il Corriere fiorentino, ma la vittoria è stata utile per non perdere la sana abitudine al successo e per prepararsi al meglio in vista della gara contro il Bologna. Una sfida nella sfida, quella del Dall’Ara. Perché contro l’ex tecnico Italiano giocherà una squadra quasi irriconoscibile rispetto agli ultimi tre anni per il diverso atteggiamento in campo e per la filosofia di gioco così mutata.

A stupire è stata la veemente (con tanto di insulti) reazione di Biraghi tramite il suo procuratore Giuffredi che per la verità in passato con la Fiorentina ha fatto più di un affare. Il tono quasi di sfida («A gennaio andrà via anche Parisi», altro suo assistito) è però difficile da accettare visto che, fino a prova contraria, i due giocatori sono di proprietà della Fiorentina. Una smargiassata insomma che svela ancora una volta come molto spesso i procuratori e anche qualche giocatore si sentano intoccabili. Ma per i protagonismi tossici in questa nuova Fiorentina non sembra esserci più posto. Con buona pace di chi pensa di essere al di sopra di tutto, anche della stessa società.

LE PAROLE DI PALLADINO SU BIRAGHI DOPO LA PARTITA DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/palladino-ho-parlato-con-parisi-prima-della-partita-dopo-le-parole-del-procuratore-non-era-facile/280636/