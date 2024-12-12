Palladino: "Ho parlato con Parisi prima della partita, dopo le parole del procuratore non era facile"

Le parole di Raffaele Palladino dalla sala stampa del Franchi dove ha risposto alle domande dei giornalisti

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro il Lask, queste le sue parole:

"Quello di oggi è un segnale importante per la società, crediamo nei giovani, io li seguo, voglio che siano il futuro di questa società, serve coraggio per farli giocare, questa è stata una serata importante per la squadra, prova di maturità stasera, una bella soddisfazione. Credo che esclusa la settimana dopo quello che è successo a Bove, ma era fisiologico subire uno shock dopo quello che era successo, adesso siamo rientrati bene e siamo più tranquilli. Oggi grande maturità e grande atteggiamento, sono contento, godiamoci la serata, da domani pensiamo alla partita di Bologna.

Parisi stasera è stato uno dei migliori in campo, ho parlato con lui prima della gara, dopo quello che si è letto poteva avere paura in campo, mi è piaciuto il suo spirito, credo tanto nel ragazzo e tanto nel calciatore, mi è piaciuto tanto stasera. Gudmundsson sta facendo dei lavori extra, oggi è entrato bene ed è sulla via del recupero completo. Sono contento anche di Sottil, è maturato, ha capito quello che gli avevo chiesto. Ha le qualità per fare bene.

Su Ikonè ho sempre detto che credo molto in lui, può fare di più, sta esprimendo il suo valore, è uscito tra gli applausi, lui è un ragazzo molto sensibile, ci tiene molto alla maglia e si merita l'affetto. Sono felice quando chi metto in campo fa bene, non c'è cosa più bella per ogni allenatore. Noi lavoriamo ogni giorno per rendere la Fiorentina sempre più ambiziosa, non è facile perchè stiamo andando oltre le aspettative, ci saranno momenti negativi e noi dobbiamo mantenere l'equilibrio ed essere sempre umili. Ancora non abbiamo fatto nulla e vogliamo sempre migliorare la squadra"

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO IL LASK

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